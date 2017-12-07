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AFAD'dan rasyasyon tatbikatı

AFAD ekipleri Ankara'da radyasyon tatbikatı gerçekleştirdi. Seneryo gereği ekipler merdiven altı kimyasal üretim tesisinde zehirlenen bir kişinin imdadına yetişti.

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AFAD Ankara'da radyasyon tatbikatı gerçekleştirdi.

Senaryo gereği bir kişi yasa dışı yollarla kimyasal madde üretti, O ürettiği maddeden zehirlendi, baygınlık geçirdi. Senaryoya göre, merdiven altı bir tesiste kimyasal üreten bir kişi, kişisel koruma ekipmanlarını doğru kullanmadığı için etkilendi.

İhbarı alan AFAD ekipleri olay yerine gitti. Ekipler gaz ölçümü yaparak başladı kurtarma çalışmasına.

Uluslararası Kimyasal Biyolojik Radyasyon Kongresi'nin son gününde, bu konuda farkındalık oluşturmak için düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu tatbikata ikişkin, "Özellikle suriye konusu bizim e bu anlamda sadece bizim değil, dünyadaki kimyasal silahların ya da kbrn tehditlerini hatırlatma anlamında da bizim için önemliydi. Bu tatbikatla hem eksiklerimizi görme hem de yenileme imkanı sağladı" dedi.

Tatbikatta, kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer tehlikeli maddeler gerçeği konusunda bir kez daha toplumsal farkındalık mesajı verildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tatbikat, ankara, AFAD
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