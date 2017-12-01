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Buradasınız : » » AFAD'dan heyelan ve sel tatbikatı

AFAD'dan heyelan ve sel tatbikatı

Yağışların arttığı bugünlerde sel ve heyelan tehlikesi ilgili ekipleri teyakkuza geçirdi. AFAD bu amaçla Trabzon'da sel ve heyelan tatbikatı gerçekleştirdi.

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AFAD ekiplerinin Trabzon'da düzenlediği tatbikat gerçeği aratmadı.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki tatbikatlara farklı illerden gelen 35 AFAD üyesi ve 8 eğitmen katıldı. Karadeniz'de sık yaşanan sel ve heyelan dersin ana gündemindeydi.

Önce sel baskınında yaralanan kazazede sular içinden kurtarıldı. Ardından heyelan alanında arama kurtarma çalışması yapıldı.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında kullanılan doğru ekipman ise hayati önem taşıyor.

AFADEM Eğitim Koordinatörü Serdar Türker, eğitim ve tatbikatların personelin afete müdahale kapasitesini arttırmak amacıyla yapıldığını söyledi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tatbikat, sel, heyelan, Eğitim, AFAD
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