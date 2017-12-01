AFAD'dan heyelan ve sel tatbikatı

Yağışların arttığı bugünlerde sel ve heyelan tehlikesi ilgili ekipleri teyakkuza geçirdi. AFAD bu amaçla Trabzon'da sel ve heyelan tatbikatı gerçekleştirdi.

01 Aralık 2017 Cuma 21:21



