AFAD'dan heyelan ve sel tatbikatı

AFAD ekiplerinin Trabzon'da düzenlediği tatbikat gerçeği aratmadı.
Trabzon'un Araklı ilçesindeki tatbikatlara farklı illerden gelen 35 AFAD üyesi ve 8 eğitmen katıldı. Karadeniz'de sık yaşanan sel ve heyelan dersin ana gündemindeydi.
Önce sel baskınında yaralanan kazazede sular içinden kurtarıldı. Ardından heyelan alanında arama kurtarma çalışması yapıldı.
Arama kurtarma çalışmaları sırasında kullanılan doğru ekipman ise hayati önem taşıyor.
AFADEM Eğitim Koordinatörü Serdar Türker, eğitim ve tatbikatların personelin afete müdahale kapasitesini arttırmak amacıyla yapıldığını söyledi.
Kaynak: TRT Haber