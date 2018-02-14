AFAD Başkanı Güllüoğlu: Türkiye, dünyaya insani yardım götüren bir ülkeye dönüştü

"AFAD'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Afet Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi"nin tanıtımı ile AB Sivil Koruma Mekanizması'nın eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, kurumun toplantı salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, AFAD'ın 2011'de başlayan Suriye kriziyle beraber Türkiye'nin Suriyeliler için verdiği hizmetlerde başat kuruluş olarak hizmetlerine devam ettiğini söyledi.

"AFAD, teknik bir kuruluştan insani yardım kuruluşuna doğru evrildi, gelişti." diyen Güllüoğlu, AFAD'ın, Filipinler, Somali, Irak, Filistin ve Balkanlar gibi dünyanın pek çok bölgesine temelde acil insani yardım gönderen, zaman zaman da daha uzun perspektifli projeler yapan bir kuruluş haline geldiğini belirtti.

AFAD'ın Türkiye'nin de sınırlarını aşarak önemli bir insani yardım aktörüne dönüştüğünü kaydeden Güllüoğlu, "Ne yazık ki dünyanın hala bir yerinde açlıktan ölen insanlar var. Temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden insanlar var. Bizim 5-10 lira vererek eczaneden aldığımız ilacı temin edemediği için zatürreden ölen çocuklar var. Çatışmalar, iç savaştan kaynaklanan ölümler devam ediyor." diye konuştu.

Dünyada insani yardım için ayrılan toplam rakamın, birçok sektörün çok altında aldığına olduğuna işaret eden Güllüoğlu, kozmetik sektörünün yıllık 250 milyar dolarlık bir bütçesi varken insani yardımın 30 milyar dolarlık bir bütçesinin bulunduğunu söyledi.

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Güllüoğlu, afetlere müdahale kapasitesi gitgide gelişen Türkiye'nin 2016 Nisan'dan bu yana AB'nin afetlerle ilgili muhatap kuruluşu olan Sivil Koruma Mekanizması'nın da bir üyesi olduğunu dile getirdi.

Bu üyeliğin AB'nin daveti üzerine gerçekleştiğine işaret eden Güllüoğlu, AB ile özellikle afetlere müdahale kapasitesi anlamında AFAD'ın kapasitesinin geliştirilebileceği bir proje başlatıldığını söyledi.

Güllüoğlu, projenin 3-4 ayağının bulunduğunu, bundan hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin kazançlı çıkmasını umut ettiklerini söyledi.

Türkiye'de, 1999'deki Marmara Depremi'nden sonra afete müdahale ve afet yönetimi anlamında büyük değişiklikler olduğunu belirten Güllüoğlu, AFAD'ın kurulumunun bunların başında geldiğini dile getirdi.

Afetlere müdahale kapasitesi anlamında çok ciddi bir yere gelindiğini ifade eden Güllüoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda 25 lojistik depoda, BM standartlarında 2 bin civarında arama kurtarma ekibiyle Türkiye dünyada üst bir seviyeye geldi. Türkiye, aynı zamanda dünyaya da insani yardım götüren bir ülkeye dönüştü. Sadece kriz yönetimi değil aynı zamanda risk yönetimi yaklaşımına geçildi. Bir afet olmadan önce onun muhtemel etkilerinin önceden tahmin edilip onun azaltılmasına yönelik çalışmalar, dünyada da Türkiye'de de yaygınlaşıyor. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın desteğiyle, talimatlandırmasıyla bambaşka bir seviyeye gelindi."

Kaynak: AA