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Adnan Oktar'ın villasına baskın anı kamerada

Adnan Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Oktar'ın Kandilli'deki villasına baskın anı polis kamerasına yansıdı.

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Adnan Oktarın villasına baskın anı kamerada

Adnan Oktar örgütüne yönelik 5 ilde İstanbul merkezli başlatılan operasyon devam ediyor.

Operasyonda 3 kişi daha gözaltına alınarak gözaltı sayısı 182'ye yükseldi. Gözaltı kararı çıkarılan 53 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.  

Villa baskın anı polis kamerasına yansıdı

Adnan Oktar’ın Kandilli'deki villasına yapılan ilk baskın anları polis kamerasına yansıdı.

Ortaya çıkan operasyon görüntülerinde ekiplerin evde bulunan şüphelileri kelepçeleyerek gözaltına aldığı görüldü.

İstanbul polisinin Adnan Oktar’ın Kandilli'deki 100 odalı olduğu belirtilen lüks villasına gerçekleştirdiği operasyon polis kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda ekiplerin villada bulunan şüphelileri tek tek gözaltına aldığı görüldü.

Villanın bahçesinde incelemelerini sürdüren ekiplerin gözaltına alınan şüphelileri kelepçeleyerek yüzüstü yatırması da görüntülere yansıdı.

Kaynak: İHA 

Etiketler: adnan oktar
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