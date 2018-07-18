Adnan Oktar'ın sorgusu başladı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Temmuz'da Adnan Oktar örgütüne operasyon yaptı.

Gözaltı sayısı yükseldi

Gözaltına alınan ve aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Gözaltı kararı olan 106'sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 105'i kadın 187'si gözaltına alındı. Diğer 48 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Oktar’ın ifade işlemleri başladı

Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu bir grup şüphelinin ifadelerinin sabah saatlerinde alınmaya başlandı, Oktar'a 3 avukatı sırayla eşlik etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden bazıları yarın adliyeye sevk edilecek.

'Akıl sağlığı' savunması

Oktar'ın, kendilerini dini bir grup olarak tanımladığı ve hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği öne sürüldü.

Polis ekiplerinin Adnan Oktar'a akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili sorduğu soruya ise 'Yerinde' diyerek cevap verdiği iddia edildi.

Yurt içi ve yurt dışından 200 şikayet

Operasyonun ardından, Adnan Oktar örgütüyle ilgili yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 200 kişiden ilgili makamlara şikayet geldi.

Yurt dışındaki şikayetler İngiltere, Hollanda, Almanya, Avusturya, Katar, Azerbaycan ve Kazakistan'dan yapıldı.

Kaynak: AA, DHA