Adnan Oktar'ın FETÖ ile bağlantısı olduğu iddia edildi

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmada müşteki sıfatıyla ifade veren Ö.M, ''FETÖ, Adnan Oktar'ı tarihi eser kaçakçılığı üzerinden tehdit ederek, örgüt güdümüne sokmuştur. Bu olaydan sonra başta başkanlık sistemine karşıt olmak üzere birçok bakan, diyanet işleri başkanı ve FETÖ'nün istemediği önemli şahsiyetler hakkında olumsuz propaganda ve karalama kampanyası başlattık.'' dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Adnan Oktar ve grubuna yönelik, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma'' suçu dahil 31 sevk maddesinden başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınması işlemi devam ediyor. Müşteki ve ihbarlarda yer alan beyanlarda dikkat çekici iddialar yer alıyor.

"Görüntüleri dosyaya sunacağım"

Müşteki Ö.M, Adnan Oktar'ı 2010 yılından önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen hakkında olumsuz konuşmalarının olduğu, akabinde adını daha sonra açıklayacağı bir savcının Oktar hakkında tarihi eser kaçakçılığı soruşturması başlattığını belirtti. Oktar'ı bu soruşturma üzerinden tehdit ederek üç gün boyunca Gülen'i öven yayınlar yapmasını emredip bunu Gülen'e izleteceğini söyleyerek istediğini yaptırdığını, bununla ilgili görüntüleri de dosyaya sunacağını öne sürdü.

"Olumsuz propaganda ve karalama kampanyası başlattık"

Bu olayın ardından Adnan Oktar'ın FETÖ güdümüne girdiğini ileri süren müşteki M.Ö, ''Bu olaydan sonra başta başkanlık sistemine karşıt olmak üzere birçok bakan, diyanet işleri başkanı ve örgütün istemediği önemli şahsiyetler hakkında olumsuz propaganda ve karalama kampanyası başlattık.'' iddiasında bulundu.

179 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı da 179'a çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Mal varlığına el konulan Oktar’ın Çengelköy’deki villası da mühürlendi. Boğaz manzaralı villanın kaçak olduğu belirlenen bölümlerinin yıkılacağı öğrenildi.

Siyasi ve askeri casusluk suçlaması

Örgüt üyelerine yönelik soruşturma, "Siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suratiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet" suçlarını kapsıyor.

Cinsel istismar, cinsel saldırı, küçük yaşta çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçlamaları da var.

Emniyetin yayımladığı bilgi notunda, Adnan Oktar örgütüne yönelik, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamaları da yer alıyor.

Kaynak: AA, TRT Haber