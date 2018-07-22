Adnan Oktar'ın 1 milyar dolarlık mal varlığı

Adnan Oktar Suç örgütüne yönelik soruşturma derinleştirildi. Mahkeme sorgusunda aylık 3 bin 500 lira geliri olduğunu iddia eden Oktar'ın 1 milyar dolarlık mal varlığı olduğu ortaya çıktı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gönderilen raporda Oktar'ın toplam servetin 200 milyon dolar olduğu vurgulanmıştı.

Mali polis ise banka, tapu kayıtları ve örgüte ait iş yerlerinin değerlerini hesapladı. Buna göre örgüt 1 milyar dolarlık bir serveti yönetiyor.

Bazı kadınların mal varlıklarını kaybettikten sonra örgütten çıkarıldığı tespit edildi. Adnan Oktar, casusluk, dolandırıcılık ve özellikle cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmada aralarında Adnan Oktar ve örgütün üst düzey yöneticilerinin bulunduğu 182 kişiden 168'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müştekiler, mağdurlar ve itirafçıların ifadeleri ortaya çıktı

Operasyon kapsamında hazırlanan polis fezlekesinin 2 bin 100 sayfa olduğu, yaklaşık 2 yıl süren çalışma kapsamında 17 mağdur çocuk ve çok sayıda kadının ifadesinin alındığı öğrenildi. Oktar'a ifadesinde 353 soru sorulduğu ve şüphelinin 164 sayfa ifade verdiği aktarıldı.

Bu arada, soruşturma kapsamındaki operasyonlarda, 2 bin 566 dijital materyal, 1 milyon 500 bin lira, 96 tabanca ve 23 tüfek ele geçirildi.

Dijital materyallerde yapılan incelemelerde çok sayıda gizli çekilmiş cinsel içerikli videonun bulunduğu ileri sürüldü.

Cinsel istismar ve cinsel taciz iddiaları

Soruşturma kapsamında yaşları 18'den küçük kişiler mağdur olarak ifade verdi. Müşteki ve itirafçıların iddialarına göre, 17 yaşındaki kız çocuğunun Adnan Oktar’ın kendisine muayene etme bahanesiyle cinsel istismarda bulunduğu kayıtlara geçti.

14 yaşındaki yetim bir erkek çocuğun mal varlığına el koymak için, onu örgüt üyesi kadınla ilişkiye zorladığı ve sözde evlendirdiği ileri sürüldü.

Adnan Oktar'la sosyal medya hesabı üzerinden irtibat kurduğunu iddia eden küçük yaştaki kız çocuğu ise Oktar'ın ve başka erkeklerin tecavüzüne uğradığını ileri sürerek şikayetçi oldu.

"Aşkım" demedi 4 saat şiddete uğradı

Mağdur bir kadının, ifadesinde, Adnan Oktar'ın kendisine bakarak "Aşkım" demesini istediğini, bunu yapmadığı için kendisini darbettiğini anlattığı öğrenildi. Dört saat şiddet gördüğünü öne süren kadının, "Aşkım" demek zorunda kaldığını, Oktar'ın bir süre sonra yanına gelerek kendisine tacizde bulunduğunu anlattığı belirtildi.

Cinsel istismar görüntüleri kaydedildi

Cinsel istismar görüntülerinin örgüt elemanları tarafından cep telefonuna ve benzeri dijital malzemeler ile kayıt edildiğini iddia eden mağdur ve müştekiler, Adnan Oktar’ın erkek müritlerini askerden soğutma girişimlerinde bulunduğunu ileri sürdü.

Erkeklerin askere gitmeleri engellendiği iddiası

Bazı itirafçıların ifadelerine göre özellikle askerlik çağı gelen erkek müritlerin yurt dışında örgüte bağlı şirketlerde çalışıyor gibi gösterildiği ve bu şekilde askere gitmelerinin engellendiğine dair iddialar soruşturma dosyasına girdi.

16 Nisan referandumda oy kullanmayın talimatı

16 Nisan referandumu ile ilgili çarpıcı bir ifade de kayıtlara geçti. Adnan Oktar’ın talimat vererek, 16 Nisan referandumunda hiçbir örgüt mensubunun oy kullanmasına izin vermediği iddia edildi.

Sahte evraklarla 4 milyon liralık gümrük yolsuzluğu

İtirafçı olan O.I'nın ise 2014 yılında Çin'le ticaret görünümü altında yapılan hayali işlemlerle örgüte 4 milyon liralık kazandırdığını iddia ettiği öğrenildi.

Başka bir örgüt üyesinin ise erkek örgüt üyelerinin askere gitmesine izin verilmediğini belirttiği kaydedildi.

Her örgüt evine ayrı kodlar veriliyor

İtirafçıların ve mağdurların ifadelerine göre her örgüt evine kodlar veriyor. Örneğin, Dragos adlı örgüt evinin 132 rakamı ile kodlandığı ileri sürüldü.

Kızlara kimyasal haplar verilmesi iddiası

A9 TV kanalına gelen kızlara kimyasal psikolojik maddeler içeren haplar verildiğini iddia eden mağdurlar, kızların bu şekilde akli melekelerini geçici olarak kaybettiklerini ve TV yayınlarına bu şekilde çıkartıldıklarını ileri sürdüler.

İtirafçılar, örgüt evlerinde de zaman zaman bu kimyasal hapların, maddelerin kendilerine verildiğini ifade ettiler.

Sosyal medyadan algı çalışması

Örgüt üyelerinin özellikle Adnan Oktar’la ilgili yapmak istediği algı çalışmalarını sosyal medyayı kullanarak gerçekleştirdiği iddia edildi.

Özellikle Twitter üzerinden sosyal medya şirketleriyle para karşılığı anlaşarak Adnan Oktar'ı 'trending topic' yaptıkları ve bu şekilde etiketlerle gündem oluşturmaya çalıştıkları ileri sürüldü. Bu şekilde hem örgüt çalışmaları hem de Adnan Oktar’la ilgili faaliyetlerin gündeme getirildiği ifadelere yansıdı.

Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki villasına ait yeni görüntüler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar ile beraber 235 şüpheliye gerçekleştirilen operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Adnan Oktar’ın program yaptığı A9 TV’nin de içinde bulunduğu Çengelköy’deki villaya yapılan baskın kameralara yansıdı.

Haç kolye ve içi para dolu zarflar bulundu

Kameralara yansıyan görüntülerde lüks villanın içerisinde çok sayıda silah, şarjör, mermi ve içki şişelerinin bulunduğu görülüyor. A9 TV’nin stüdyosunun da içinde bulunduğu villada yapılan aramalarda Kur’an-ı Kerim’in Türkçe meali, haç kolyesi ve içi para dolu zarfların yer aldığı görülüyor.

Para kasasının içinde yüksek miktarda döviz tespit edildi

Evde bulunan para kasasının içinde yüksek miktarda döviz bulunurken, duvarlarda bulunan yağlı boya tablolar ve süs eşyaları dikkat çekiyor. Çengelköy’deki villanın her yerinde bulunan güvenlik kameralarının izlendiği ekran kameralara yansıyor.

Kaynak: TRT Haber