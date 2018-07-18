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Adnan Oktar ve 91 kişi adliyeye sevk edildi

Adnan Oktar soruşturması sürüyor. Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 92 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu bir kısım şüphelilerden işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilenler sağlık kontrolünden geçirildi. 

Vatan Caddesi'ndeki emniyet binasının yanında bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra araçlara bindirildi.


 

Adnan Oktar, sivil araçla, diğer şüpheliler de Çevik Kuvvet aracıyla Çağlayan'daki İstanbul'daki Adalet Sarayı'na götürüldü.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden şu ana kadar işlemleri tamamlanan 92'sinin adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

İfadeler için 40 savcı görevlendirildi.

Gruba; cinsel istismar, şantaj ve askeri casusluk da dahil 31 ayrı suçlama yöneltiliyor.

Mağdur olduğunu beyan edenlerin sayısı ise 200'ü geçti.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 120 adrese yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 187'ye ulaşmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Adnan Oktar soruşturması, adnan oktar
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