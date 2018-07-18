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Adnan Oktar ve 69 kişi adliyeye sevk edildi

Adnan Oktar soruşturması sürüyor. Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 70 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 70'i adliyeye sevk edildi.

Operasyonda gözaltına alınanlar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası'nda sağlık kontrolünden geçti. 

 


 

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 120 adrese yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 187'ye ulaşmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: Adnan Oktar soruşturması, adnan oktar
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