Adnan Oktar ve 69 kişi adliyeye sevk edildi

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 70'i adliyeye sevk edildi.
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Operasyonda gözaltına alınanlar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binası'nda sağlık kontrolünden geçti.
Adnan Oktar adliyeye sevk ediliyor. https://t.co/fePJ6oWgLO— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Temmuz 2018
Adnan Oktar ve grubuna yönelik 120 adrese yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 187'ye ulaşmıştı.
Kaynak: TRT Haber, AA