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Adnan Oktar tekrar sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar, tekrar sağlık kontrolünden geçirildi.

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Adnan Oktar tekrar sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 235 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş 182 şüpheli yakalanmıştı. 

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar tekrar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. 

Sağlık kontrolünden geçirilen Oktar, daha sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geri götürüldü.

Öte yandan, sağlık kontrolü girişi ve çıkışında polis ekiplerinin Oktar’ın başını aşağıya doğru tuttukları görüldü.  

Kaynak: İHA, DHA

Etiketler: sağlık kontrolü, adnan oktar
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