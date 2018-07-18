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Adnan Oktar soruşturmasına 40 savcı

Adnan Oktar ve grubuna soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerin ifade işlemleri için 40 savcı görevlendirildi.

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Adnan Oktar soruşturmasına 40 savcı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 92 şüphelinin ifade işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin ifade işlemleri için Terör ve Organize Suçlar bürosundan çalışan 40 savcının görevlendirildiği belirtildi.

Bu arada, şüphelilere isnat edilen ana suçlar arasında ''silahlı suç örgütü kurmak'', ''örgüte üye olmak'', ''çocukların cinsel istismarı'', ''kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması'' ve ''cinsel saldırı''nın bulunduğu ifade edildi.

Soruşturma dosyasında, 20'yi aşkın çocuğun mağdur sıfatıyla ifadesinin de yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: adnan oktar
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