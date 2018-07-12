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Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi

Gözaltına alınan Adnan Oktar hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

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Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen ve grubuna yönelik operasyonda, ''suç örgütü lideri" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Adnan Oktar hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Oktar, gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada gazetecilerin hakkındaki iddiaları sorduğu Oktar, "Yalan, yalan" yanıtını verdi.

Adnan Oktar, sağlık kontrolünün ardından yeniden emniyete götürülürken, bazı vatandaşlar kendisine tepki gösterdi.

Kaynak: AA

Etiketler: sağlık kontrolü, adnan oktar
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