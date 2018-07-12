Adnan Oktar örgütüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 105'i kadın 179 şüphelinin, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürerken, soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Oktar, FETÖ'cüler ve Yahudi milletvekiliyle görüşmüş

Örgüt lideri Oktar'ın, 17-25 Aralık kumpası sonrasında, FETÖ üyesi firari Tuncay Opçin ve tutuklu Mehmet Baransu ile defalarca yüz yüze görüştüğünün tespit edildiği ileri sürüldü.

Ayrıca Oktar'ın, İsrailli Likud Partisi milletvekili Yehuda Glick ile de birçok kez görüştüğü iddia edildi.

Tuzağa düşürülen genç kızlara cariye gözüyle bakıldı

Örgüte üye eğitim seviyesi yüksek, kültürlü, yakışıklı ve ikna kabiliyeti olan erkeklerin, lüks alışveriş merkezlerinde gösterişli şekilde gezerek tanıştıkları genç kızları ve zengin kadınları tuzağa düşürerek örgüte kattıkları ileri sürüldü.

Tuzağa düşürülen genç kızlara cariye gözüyle bakıldığı, zengin kadınların ise mal varlıklarının örgüte aktarıldığı iddia edildi. Kandırılarak örgüte sokulan kadınların ise bu andan itibaren hiyerarşik sınıflara ayrıldığı belirtildi.

Kadın üyelerin, en üst mevki olan "imam bacı" statüsüne gelebilmeleri için "turnike sistemi" adı altında çok sayıda örgüt üyesi erkekle cinsel ilişkiye zorlandığı, karşı koyanlara ise işkence yapıldığı öne sürüldü.

Bu zorlamaların ve işkencelerin ise kadınların iradelerini kırıp örgüt elebaşı Oktar'a sınırsız itaat etmeleri için yapıldığı iddia edildi.

Yaşı küçük 15 çocuğa cinsel istismar iddiası

Soruşturma kapsamında, yaşı küçük 15 çocuğun cinsel istismara uğradığının belirlendiği, bu çocuklardan ikisinin örgüt üyesi annelerince Oktar'a teslim edildiği öne sürüldü.

Ayrıca, örgüt içerisinde şarabın yasak olduğu, diğer alkol türlerinin tüketilmesine ise müsaade edildiği bildirildi.

Polise ateş açıldı

Eş zamanlı operasyon sırasında, baskın yapılan adreslerden birinde polise ateş açıldığı öğrenildi. Açılan ateş sonucu merminin özel harekat polisinin yeleğinde kaldığı, şüphelinin ise yakalandığı ve silahına el konulduğu bildirildi.

Öte yandan, Adnan Oktar'ın örgütün 2 numarası olduğu ileri sürülen Didem Ürer'le kaçmaya çalıştığı araçta yüklü miktarda para bulunduğu ifade edildi.

Operasyonun ardından, korktukları için bu zamana kadar sustuğu belirtilen mağdurlardan bazılarının emniyete gelerek şikayetçi olduğu, bazılarının ise telefonla arayarak ihbarda bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA