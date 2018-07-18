Adnan Oktar mahkemeye sevk edildi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Temmuz'da Adnan Oktar örgütüne operasyon yaptı. Operasyonda 187 şüpheli gözaltına alındı.

Adnan Oktar'ın da bulunduğu 31 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Savcılık, örgüt lideri olduğu öne sürülen Adnan Oktar ile Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna ve Ahmet Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 31 şüpheliyi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarma", "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

28 şüpheli daha mahkemeye sevk edildi

Gözaltına alınan 28 şüpheli daha tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Böylece Adnan Oktar'ın da içinde bulunduğu 60 şüpheli mahkemeye sevk edilmiş oldu.

'Akıl sağlığı' savunması

Oktar'ın, kendilerini dini bir grup olarak tanımladığı ve hakkındaki tüm suçlamaları reddettiği öne sürüldü.

Polis ekiplerinin Adnan Oktar'a akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili sorduğu soruya ise 'Yerinde' diyerek cevap verdiği iddia edildi.

Yurt içi ve yurt dışından 200 şikayet

Operasyonun ardından, Adnan Oktar örgütüyle ilgili yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 200 kişiden ilgili makamlara şikayet geldi.

Yurt dışındaki şikayetler İngiltere, Hollanda, Almanya, Avusturya, Katar, Azerbaycan ve Kazakistan'dan yapıldı.

Kaynak: TRT Haber