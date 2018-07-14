Adnan Oktar grubuna operasyonda gözaltı sayısı 185'e yükseldi

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 11 Temmuz'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Adnan Oktar, Oktar Babuna ile Didem Ürer'in de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

185 kişi gözaltına alındı

Hakkında gözaltı kararı bulunan 106'sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 105'i kadın 185'i gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına henüz başlanmadı. Aralarında Aylin Atmaca ve Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu diğer 50 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Oktar grubuyla irtibatlı 2 polis memuruna gözaltı

Operasyonda, Üsküdar'da görevli 2 polis memuru da Oktar grubuyla irtibatlı oldukları ve grup üyelerine bilgi verdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin, operasyon düzenlenen Kandilli'deki villanın bahçesinde 2 gün önce başlattığı kazı sona erdi. Kazıda herhangi bir bulguya rastlanmadı, Silivri'de bulunan çiftlikte ise arama yapılıyor.

Villaya yapılan ekler yıkılacak

Kandilli'de 3 bin metrekare arazi üzerine yapılan 200 metrekare imar izinli villaya, 500 metrekarenin üzerinde ek bölümler yapıldığı ve bu bölümlerin ana binaya koridorla bağlandığı tespit edildi.

Kaçak ek bölümlerin yıkılması için Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne başvuruldu.

2 güvenlik odası, 127 monitör 170 güvenlik kamerası

Operasyon düzenlenen villadaki 2 güvenlik odasında 127 monitör bulunduğu ve bu monitörlere bağlı 170 güvenlik kamerasıyla dış ve iç hareketliliğin anlık takip edildiği ortaya çıktı.

Ayrıca, Oktar’ın yaşadığı villayı kiralayan ve parasını peşin olarak banka üzerinden ödediği öne sürülen Semih M. ve eşi Tülin M'nin de gözaltına alınanlar arasında bulunduğu belirtildi.

86 şirket, 2 vakıf ve 1 derneğe kayyum atandı

Operasyon kapsamında, Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı, Milli Değerleri Koruma Vakfı ve İstanbul Genç Girişimciler Derneği ile 86 şirkete hakimlik kararıyla kayyum atandı.

Mali Şube ekiplerinin araştırmalarında, Adnan Oktar ve grubunun yayıncılık şirketi ve televizyon kanalı üzerinden aylık 1 milyon doların üzerinde para kazandığı tespiti yapıldığı ileri sürüldü.

Şüphelilerin yurt dışındaki tanınmış şirketlerin isimlerine benzer adlarda firmalar kurarak, yabancı ülkelerde haksız kazanç sağladığı iddiasıyla ilgili araştırmanın sürdüğü belirtildi.

Söz konusu iddialara ilişkin MASAK ve adli birimlerin çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.

Adnan Oktar'ın yakalanma anları

Adnan Oktar ve örgütüne yapılan operasyonda, ''suç örgütü lideri" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Adnan Oktar’ın yakalanma anı kameraya yansıdı.

Çengelköy'deki evine polislerin geldiğini öğrenen Oktar, bir kadınla birlikte otomobile binerek kaçmaya başladı. Peşine düşen polis, Maslak'ta aracın önünü kesti. Oktar ve yanındaki kadın kelepçelenerek polis otosuna bindirildi.

Siyasi ve askeri casusluk suçlaması

Örgüt üyelerine yönelik soruşturma, "Siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suratiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet" suçlarını kapsıyor.

Cinsel istismar, cinsel saldırı, küçük yaşta çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçlamaları da var

Emniyetin yayımladığı bilgi notunda, Adnan Oktar örgütüne yönelik, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamaları da yer alıyor.

Adnan Oktar'ın villasına baskın anı kamerada

Adnan Oktar ve grubuna yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Oktar'ın Kandilli'deki villasına baskın anı polis kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA