Adnan Oktar grubuna operasyon: 3 kadın gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Adnan Oktar ve grubuna operasyon kapsamında, Ankara'nın Çayyolu semtinde belirlenen lüks villaya sabah 06.00 sıralarında baskın yapıldı.

Baskında, haklarında gözaltı kararı bulunan 3 kadının kaçtıkları tespit edildi. Kadınların yakalanması için bölgede çalışma başlatan ekipler, şüphelendikleri lüks otomobili durdurdu.

Otomobildeki kadınların villadan kaçan ve aralarında İstanbul'da gözaltına alınan Oktar Babuna'nın kız kardeşi A.H.B.'nin de bulunduğu F.C.E. ve D.A. olduğu belirlendi.

İncelemenin ardından gözaltına altına alınan kadınlar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA