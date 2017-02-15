Adliyede unutulan eşyalar görenleri şaşırttı

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı girişindeki aramalarda güvenlik görevlileri tarafından son 6 ayda yakalanan kesici ve delici suç aletleri ile vatandaşların adli emanette unuttuğu eşyalar sergilendi.

Adalet Sarayı'ndaki Şehit Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen sergide, adliyenin giriş noktalarında buluna X-Ray cihazı ile tespit edilen, güvenlik görevlilerinin yaptığı aramalarda veya otopark girişinde arabaların içinde ele geçirilen suç aletlerinin yanı sıra, vatandaşların adli emanete bıraktığı malzemeler yer aldı.

Yaklaşık 7 bin 500 parça eşyanın yer aldığı sergide, bin 391 sopa ve benzeri suç aleti, 978 makas, 934 çakı, 435 biber gazı, 60 şiş ve 399 inşaat malzemesi bulunuyor.

Sergilenenler arasında şok cihazı, granit spirali, kazma, kürek, balta, keser, çatal, elektrik veren saç maşası, kredi kartı görünümünde bıçak, çırpma teli gibi ilginç malzemeler de bulunurken, adliyeye gelen araçlarda yapılan aramalarda ele geçirilen sopalardaki "hakyemez", "ağrı kesici" ve "cennetten çıkma" gibi yazılar dikkati çekiyor.

Güvenlikten sorumlu yetkililer, özel üretilen, küçük ve katlanabilen bıçakların farkına varılmasının zor olduğunu, bu nedenle x-ray cihazlarındaki sinyal seviyesinin en üst noktaya çıkarıldığını belirtti.

"Kebapçıdan daha çok şiş var"

Basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, suç eşyalarının son 6 ayda adliyeye gelen vatandaşların güvenlik kontrolü sırasında ele geçirildiğini söyledi.

Bu eşyaların hepsinin suç eşyası olmadığını belirten Tosun, "Sizlerin de gördüğü gibi ele geçirilen şişler, tamamıyla suç işlemek için, birilerine zarar vermek maksadıyla, sopalar da muhtemel bir kavga ve kargaşa anında kullanıp başkalarına zarar vermek maksadıyla bulundurulan aletler. Bıçakların, kesici delici aletlerin, şok cihazlarının amacı bu." dedi.

Tosun, yakalanan eşyaların yüzde 90'ının olası bir kargaşada savunma ve başkalarına zarar vermek amacıyla bulundurulan aletler olduğunu kaydederek, "Neredeyse bir kamyon odun yakaladık. Demek ki vatandaş buraya geldiğinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşacağını düşünüyor veya kendisi bir olumsuzluk yapacağını düşünüyor." diye konuştu.

Bu aletlerden suç teşkil edenlerin müsadere edileceğini kaydeden Tosun, "Suç teşkil etmeyenleri çıkışta geri vermek üzere alıyoruz ama vatandaşların yüzde 90'ı geri almıyor. Bu da şunu gösteriyor içeride kullanmalarına binaen dışarı çıktıklarında almıyorlar. Ele geçirilen aletlerden makasları ihtiyaç olan birimlerde kullanabiliriz. Metalleri eritebilecek bir metal fabrikasına verebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Tosun, kapıda en çok "niye bu kadar sıkı arama yapıyorsunuz, neden biz kontrole tabi tutuluyoruz" tartışması yaşandığını ifade ederek, "Adliyemizden hizmet almak için gelen vatandaşlarımızdan, avukat, hakim, savcı meslektaşlarımıza, bizlere, bunları görerek kapıdaki güvenlik kontrollerinde yardımcı olmalarını istiyoruz." dedi.

Başsavcı Fehmi Tosun, daha sonra sergi alanını gezdi. Tosun, basın mensuplarına suç aletlerinin ne amaçla kullanıldığını anlatırken, "Vatandaşın çantasında böyle testere olur mu? 'İnşaata gidecektim yanlışlıkla adliyeye geldim' mi diyecek? Görüyorsunuz çok sayıda şiş var. Kebapçıdan daha çok şiş var." şeklinde espriler yaptı. AA