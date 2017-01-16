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Adliye personeline FETÖ operasyonu

Ankara'da, hakkında gözaltı kararı verilen adliye personeli 32 kişiden 25’i gözaltına alındı.

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Adliye personeline FETÖ operasyonu

Ankara’da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen adliye personeli 32 kişiden 25’i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında, Ankara’daki adliyelerde çalışan aralarında zabıt katibi, mübaşir ve yazı işleri müdürlerinin de olduğu 32 kişi için gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adliye çalışanı 32 kişiden 25’ini gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan bir kısmının daha önce meslekten uzaklaştırıldığı, bir kısmının ise halen görevde bulunduğu öğrenildi.

Haklarında gözaltına kararı verilen 32 kişiden 24’ünün, FETÖ mensuplarının örgüt içi iletişim programı ByLock'u kullandıkları tespit edildi.

Gözaltı kararı bulunan yedi kişinin ise halen arandığı bildirildi. AA

Etiketler: ankara, fetö, adliye personeline
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