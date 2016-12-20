Adliye personeline EYP'li saldırıya 194 yıl hapis istemi

Adana'da uyuşturucu davasına ilişkin keşif yapan arasında hakimin de bulunduğu adliye personeline yönelik el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıyla ilgili terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 2 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 194'er yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Uyuşturucu davasının keşfi için 17 Ekim’de Hürriyet Mahallesi’ne giden Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine yönelik yapılan saldırıya yönelik soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, hakim ile 7 kişilik keşif heyetine EYP attığı iddia edilen Hayrullah Turan (19) ve Davut Esen (19) hakkında "Fikir birliği içinde devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Taşınması yasak maddeleri bulundurmak", "Mala zarar verme", "PKK/KCK üyesi olmak" ve "Görevi başındaki memurları kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından iddianame hazırlandı.

Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 194'er yıl hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, bombanın PKK/KCK üyesi olduğu belirtilen Davut Esen tarafından hazırlatıldığı ve öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.

Sanık ifadelerine de yer verilen iddianamede Hayrullah Turan'ın, bombalama eylemini Davut Esen'in yaptığını ileri sürdüğü aktarıldı.

Adana 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti 17 Ekim’de yaptığı keşif sırasında yaşanan saldırıda zabıt katipleri Cumali Karayiğit ile Görkem Saitoğlu hafif yaralanmış, saldırıyı düzenlediği iddiasıyla Hayrullah Turan ve Davut Esen tutuklanmıştı.