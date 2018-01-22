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Buradasınız : » » Adliye lojmanlarına bombalı saldırıyı düzenleyen PKK'lı yakalandı

Adliye lojmanlarına bombalı saldırıyı düzenleyen PKK'lı yakalandı

Tunceli'de 13 Haziran 2016'da adliye lojmanlarına bombalı araçla saldırı düzenleyen ve 11 kişiyi yaralayan PKK'lı yakalandı.

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Adliye lojmanlarına bombalı saldırıyı düzenleyen PKKlı yakalandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki adliye lojmanlarına 13 Haziran 2016'da bombalı araçla saldıran PKK üyesi Umut Deniz Şen, İstanbul'da yakalanarak Tunceli'ye getirildi.

Ovacık ilçesindeki adliye lojmanları önünde 13 Haziran 2016'da terör örgütü PKK tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda, 2'si polis, 11 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdüren Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, bombalı yüklü aracı bırakıp kaçan teröristin PKK mensubu Umut Deniz Şen olduğunu tespit etti.

Yapılan teknik takip çalışmalar ile İstanbul'da olduğu belirlenen Şen, yakalanıp gözaltına alındı. Tunceli'ye getirilen Umut Deniz Şen, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA

Etiketler: Tunceli, PKK, ovacık, bombalı araç
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