  • 27 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.876
    EURO 4.152
  • BIST 83786.89
    ALTIN 147.559
Buradasınız : » » Adli Tıp Kurumuna FETÖ operasyonu

Adli Tıp Kurumuna FETÖ operasyonu

İstanbul'da FETÖ operasyonunda, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da bulunduğu 11 Adli Tıp Kurumu personeli gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adli Tıp Kurumuna FETÖ operasyonu

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da bulunduğu 11 Adli Tıp Kurumu personeli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün Adli Tıp Kurumu yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, aralarında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da bulunduğu 11 kurum personeli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: FETÖ operasyonu, İstanbul, bylock, Adli tıp
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER