Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bir deprem daha

Adıyaman'da saat 03.34'te merkez üssü Samsat ilçesi Kırmacık köyü olan 5,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Geçen bir saatte büyüklükleri 1,4 ile 2,7 arasında değişen 8 artçı sarsıntı yaşandı.Depremin etkisiyle ilçe merkezi ve köylerdeki bazı binalarda hasar oluştu.

Ardından saat 09.09'da merkez üssü Yarımbağ köyü olan 4,0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

19 kişi yaralandı

Sarsıntı anında panikleyen bazı vatandaşlara da 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Deprem, Adıyaman'ın yanı sıra Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır'da da hissedildi. İlçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, Samsat ve köylerinde can kaybının yaşanmadığını, 19 hafif yaralı olduğunu ve can kaybının olmadığını söyledi.

"Gece 3,34 sıralarında Samsat, Kırmacık köyü merkezli olarak 5 nokta 1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem neticesinde AFAD ekiplerimiz ve diğer personellerimiz sahadalar. Çalışmalarına devam ediyorlar. Herhangi bir can kaybı olmadı. Evlerde maddi hasar oluştu. 19 yaralımız sahra hastanelerine müracaat etti. Bunlar da hafif yaralı. Herhangi ağır bir söz konusu değil."

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı da deprem paniğiyle kaçışırken ayağı takılan, düşen, kolunu çarpan 19 yaralı olduğunu açıkladı.

Çoğu yaşlı 13 kişi hastanelere müracaat etti

Sarsıntıya uykularında yakalanan ve paniğe kapılarak binalardan çıkmaya çalışan vatandaşlardan bazıları sağlık sorunları yaşadı.

Çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu 13 depremzede, olayın ardından bölgeye sevk edilen ambulanslarla ya da kendi imkanlarıyla Samsat ve Adıyaman'daki hastanelere müracaat etti.

Bu arada, Yavuzselim Mahallesi'nde iki katlı bir binanın altında yer alan ve deprem sırasında bir bölümü yıkılan alanda mahsur kalan küçükbaş hayvanların kurtarılması için AFAD ekipleri çalışma başlattı.

İş makineleriyle yürütülen çalışmalar sırasında bazı hayvanlar canlı olarak bulundukları yerden çıkarıldı. Birkaç hayvan telef oldu.

AFAD ve itfaiye ekipleri, depremde hasar gören binalarda da çalışma yürütüyor. Bazı dernekler ise depremzedelere yardım ulaştırmaya başladı.

Depremzedeler yaşadıklarını anlattı

Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depreme uykularında yakalanan vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı.

Depremzedelerden Ali Yılmaz, sarsıntılar nedeniyle babasına ait evin kolonlarında hasar oluştuğunu söyledi.

Evde mahsur kalanlar kapıyı kırdı

Geçen yılki depremi de yaşadığını anlatan Yılmaz, korktuklarını anlatarak, ilçenin başka bir yere taşınmasını istediklerini sözlerine ekledi.

"90 yaşındaki annemle babamın yaşadığı evde zarar var. Adıyaman merkezde yaşıyordum, depremi duyunca nasıl geldiğimi inanın hatırlamıyorum. Annem ve babam evde mahsur kalmıştı, sağ olsunlar kapıyı kırıp kurtarmışlar."

Sağlam evler de gitti

İlçe esnafından Mustafa Yakaryılmaz da deprem sırasında panik yaşadıklarından bahsetti.

"Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Zaten evlerimizin çoğu boştu, kalanlar da darbe yedi. Geçen seneden beri evlere girmiyorduk. Ayakta kalan evler de gitti. Mağduruz ama Allah'tan gelene yapacak bir şey yok."

Geçen yıl da 5,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Samsat ilçesinde 2 Mart 2017 tarihinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peşinden çok sayıda artçı depremin de yaşandığı ilçede hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Samsat merkez ve köylerinde 2 bin 48 yapının bin 289'unun ağır hasarlı, 168'inin orta hasarlı, 542'sinin de az hasarlı veya hasarsız olduğu, buna göre ilçe merkezindeki yapıların yüzde 78'inin, köylerdeki yapıların ise yüzde 69,5'inin ağır hasarlı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: AA, TRT Haber, İHA