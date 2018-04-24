Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da saat 03.34'te merkez üssü Samsat olan 5,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Geçen bir saatte büyüklükleri 1,4 ile 2,7 arasında değişen 8 artçı sarsıntı yaşandı.Depremin etkisiyle ilçe merkezi ve köylerdeki bazı binalarda hasar oluştu.

13 kişi yaralandı

Sarsıntı anında panikleyen bazı vatandaşlara da 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Deprem, Adıyaman'ın yanı sıra Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır'da da hissedildi.

Samsat Kaymakamı Sedat Sezik, Samsat ve köylerinde can kaybının yaşanmadığını, 13 hafif yaralı olduğunu ve can kaybının olmadığını söyledi. İlçe genelinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Depremzedeler yaşadıklarını anlattı

Samsat ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depreme uykularında yakalanan vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı.

Depremzedelerden Ali Yılmaz, sarsıntılar nedeniyle babasına ait evin kolonlarında hasar oluştuğunu söyledi.

Geçen yılki depremi de yaşadığını anlatan Yılmaz, korktuklarını anlatarak, ilçenin başka bir yere taşınmasını istediklerini sözlerine ekledi.

"90 yaşındaki annemle babamın yaşadığı evde zarar var. Adıyaman merkezde yaşıyordum, depremi duyunca nasıl geldiğimi inanın hatırlamıyorum. Annem ve babam evde mahsur kalmıştı, sağ olsunlar kapıyı kırıp kurtarmışlar."

İlçe esnafından Mustafa Yakaryılmaz da deprem sırasında panik yaşadıklarından bahsetti.

"Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Zaten evlerimizin çoğu boştu, kalanlar da darbe yedi. Geçen seneden beri evlere girmiyorduk. Ayakta kalan evler de gitti. Mağduruz ama Allah'tan gelene yapacak bir şey yok."

Geçen yıl da 5,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Samsat ilçesinde 2 Mart 2017 tarihinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peşinden çok sayıda artçı depremin de yaşandığı ilçede hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Samsat merkez ve köylerinde 2 bin 48 yapının bin 289'unun ağır hasarlı, 168'inin orta hasarlı, 542'sinin de az hasarlı veya hasarsız olduğu, buna göre ilçe merkezindeki yapıların yüzde 78'inin, köylerdeki yapıların ise yüzde 69,5'inin ağır hasarlı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: AA