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Adıyaman'ın etsiz çiğ köftesine coğrafi işaret tescili

Adıyaman'ın etsiz çiğ köftesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasının itirazına rağmen coğrafi işaret olarak tescillendi.

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Adıyamanın etsiz çiğ köftesine coğrafi işaret tescili

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, etsiz çiğ köfte için 2015 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunduklarını söyledi.

İnceleme sürecinin bu yılın başında tamamlandığını ancak Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasının etsiz çiğ köftenin Şanlıurfa'ya ait olduğu iddiasıyla itirazda bulunduğunu anlatan Uslu, "Şanlıurfa'nın bu itirazı değerlendirildi ve reddedildi." dedi.

Uslu, etsiz çiğ köftenin Adıyaman adına tescillendiğini, tescil belgesini cuma günü alacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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