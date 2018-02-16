Adıyaman'daki FETÖ davasında 6 sanığa hapis

Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan FETÖ sanıkları İrfan Ş, Ahmet D, Hacı Osman A, Mehmet G, Ramazan D. ve Şükrü K. ile sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan eski müezzin Şükrü K, "Firari Sabit Sabuncu ile gezi amaçlı Kuzey Irak'a gitmedim. Örgüt üyeliğini kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Evindeki aramada örgütsel doküman bulunduğu belirtilen eski cami imamı Ramazan D, "Bank Asya'ya üye değilim. Bankaya para yatırdığım doğru değildir. Eagle ve KakaoTalk programlarını kullanmadım. Örgütle alakam yoktur." şeklinde savunma yaptı.

Tutuksuz sanıklardan eski cami imamı Ahmet D. de örgütle yakından uzaktan bağlantısının bulunmadığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Diğer tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden sanıklar İrfan Ş'ye 7 yıl 6 ay, Ramazan D, Ahmet D. ve Şükrü K'ye 6 yıl 3'er ay, Hacı Osman A. ve Mahmut G'ye 4 yıl 2'şer ay hapis cezası verdi.

Kaynak: AA