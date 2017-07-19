Adıyaman'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Ferdi Taşkıran'ın kullandığı 00-453-DO yabancı plakalı otomobil, üçüncü çevreyolu kenarındaki Şehit Cem Özgül Ortaokulu yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 BF 984 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada Fatih Yavuz idaresindeki 02 FN 385 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.
Kazada, sürücülerden Yavuz ve araçlarda bulunan Remziye Bostancı, Nazlıcan Erkuş ve isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.