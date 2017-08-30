  • 30 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Adıyaman'da yola tuzaklanan patlayıcı infilak ettirildi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde teröristlerce yola önceden döşenen El Yapımı Patlayıcı askeri aracın geçişinin ardından infilak ettirildi.

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Adıyamanda yola tuzaklanan patlayıcı infilak ettirildi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola önceden döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) askeri aracın geçişinin ardından infilak ettirildi.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman-Çelikhan karayolunun 15. kilometresinde PKK'lı teröristler tarafından yol kenarına önceden döşenen EYP, askeri aracın geçişinin ardından patlatıldı.

Can kaybının yaşanmadığı olaydan sonra bölgeye sevk edilen askeri birlikler, arama tarama faaliyetlerine başladı.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy da olay mahallinde incelemede bulundu. AA

Etiketler: Adıyaman, patlayıcı
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