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Adıyaman'da trafik kazası: 6 yaralı

Adıyaman'da zincirleme trafik kazasında ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.

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Adıyamanda trafik kazası: 6 yaralı

Kahta-Adıyaman karayolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Hasari Taştan idaresindeki 06 S 9795 plakalı otomobil ile Ceyhan Kuzeytepe yönetimindeki 63 BD 465 plakalı otomobil çarpıştıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen Ömer Hüseyin Canlı'nın kullandığı 02 AC 252 plakalı pikapa çarptı.

Kazada sürücü Taştan, araçlarda bulunan Elif, Kadir, Ece ve Hakkı Taştan ile Melek Demir yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisinin hayati tehlisinin olduğu öğrenildi.

Etiketler: Adıyaman, trafik Kazası
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