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Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Adıyaman'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

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Adıyamanda trafik kazası: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre Adıyaman'da, Mehmet Akif Mahallesi Dursun Çavuş kavşağı yakınında Erkan Demir idaresindeki 02 M 0107 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Abdurrahman Özer (78) idaresindeki 02 HK 544 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Özer ile araçlarda bulunan Zeliha Özer, Hatice Berrin Bozkurt ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılardan sürücü Özer, araçta sıkıştı. 112 Acil Servis ekiplerince araçtan çıkarılan Özer ile diğer yaralılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Abdurrahman Özer ile Zeliha Özer'in sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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