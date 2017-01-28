Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçeden Adıyaman istikametine giden Merdan Öpçin (27) yönetimindeki 06 GEA 29 plakalı otomobil, Besni-Adıyaman karayolunun 3'üncü kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yolun dışına devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Hüseyin Piri (24), Derya Avcı (20) ve Zahide Öztürk (20) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Merdan Öpçin ve Hüseyin Piri, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.