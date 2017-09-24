Adıyaman'da trafik kazası: 11 yaralı

Alınan bilgiye göre, Mikail Yaman yönetimindeki 44 BH 603 plakalı hafif ticari araç, Çelikhan-Malatya Karayolu'nun 12'nci kilometresinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 02 KB 745 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Saime Yaman, Murat Altınışık, Elif Altınışık, Ebubekir Yıldırım, Mukaddes Yıldırım, Fatih Yaman, Abuzer Kutsal, Yasin Yıldırım ve Sonay Altınışık yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.