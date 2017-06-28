Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 13 yaralı

Adıyaman'da Mehmet Kara idaresindeki 38 AU 030 plakalı hafif ticari araç, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolu Balören beldesi yakınlarında Yakup Gülbeyaz yönetimindeki 33 E 7471 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Kara olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü ile araçlarda bulunan Gülseher, Arzu, Neslihan ve Zeynep Gülbeyaz, Elif ile Ceylinsu Kara, Oruç, Leyla, Mikail, Ramazan ve Yağmur Sarı ile Yasin Çokküçük yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı