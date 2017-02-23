  • 23 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Adıyaman’da trafik kazaları: 5 yaralı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

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Adıyamanda trafik kazaları: 5 yaralı

Atatürk Bulvarı Yunusemre Mahallesi'nde 33 K 1234 plakalı Mahmut Küçüközer yönetimindeki otomobil devrildi.

Kazada otomobilde bulunan sürücü ile aynı aileden Esra ve Gülden Küçüközer, yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon otomobil ve yayaya çarptı

Kent merkezinde meydana gelen diğer kazada da kamyonun önce otomobile ardından da bir yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı Saat Kulesi kavşağında Furkan Baki Korkmaz idaresindeki 02 AZ 742 plakalı otomobil ile E.B idaresindeki 02 KT 703 plakalı kamyon çarpıştı.

Çarpışmanın ardından savrulan kamyon, bu sırada yaya geçidinde bekleyen İslim Acar'a (47) çarptı.

Ağır yaralanan Acar ile otomobil sürücüsü Korkmaz, 112 Acil ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü E.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. 

Etiketler: Adıyaman, trafik kazaları
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