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Adıyaman’da otomobil çaya düştü: 6 yaralı

Adıyaman'da, Kahta Çayı'na düşen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

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Adıyamanda otomobil çaya düştü: 6 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ercan Ürek yönetimindeki 44 PV 433 plakalı otomobil, Kahta-Siverek karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kahta Çayı'na düştü.

Kazada, sürücüsü Ürek ile otomobildeki Handan Mengütemur(33), Yaren Mengütemur (15), Yunus Emre Mengütemur (11) Naciye Canpolat (51), Fatih Kılıç (16) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan otomobil, itfaiye aracına bağlanan halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. AA

Etiketler: Kahta-Siverek karayolu, Adıyaman, kaza, yaralı
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