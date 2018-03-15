Adıyaman'da kaza: 14 yaralı

02 BC 466 plakalı minibüs ile 44 DK 735 plakalı otomobil, Adıyaman-Malatya karayolunun 7'nci kilometresinde çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Dursun, Firdevs, Nermin ve Berat Karabekmez ile maden işçilerini taşıyan minibüste bulunan Rıfat Kuşar, Mesut Yılmaz, Şahin Karakuş, Hüseyin Atay, İzzet Coşkun, Şerif Kırmızı, Abdulvahap Gazi Rençber, Sırrı Özdemir, Mehmet Kaya ve Emrah Kaya yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Firdevs Karabekmez'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kaynak: AA