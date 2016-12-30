Adıyaman'da karbonmonoksitten 4 kişi zehirlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden Hafize (32) ve oğlu Mehmet Ali Taş (8), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Hafize Taş'ın ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil servis ekiplerince anne ve oğlu, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Salkımbağı köyünde yaşayan Adem Taş da çocukları Mehmet (20) ve Elvan Taş'ı (4) uyandıramayınca sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet ve Elvan Taş, Kahta Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.AA