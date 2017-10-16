Adıyaman'da kaçak sigara operasyonu

Adıyaman'da hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği"nden soruşturma yürütüldüğü tespit edilen şüphelinin kullandığı tırda yapılan aramada 140 bin paket kaçak sigara bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri tırı takibe aldı.

Adıyaman-Şanlıurfa karayolu girişinde durdurulan Mehmet D. idaresindeki tırda yapılan aramada kasadaki bölmelere zulalanmış 140 bin paket kaçak sigara bulundu.

Gözaltına alınan tır şoförü hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği"nden soruşturma yürütüldüğü belirlendi.

Kaçak sigaraların Van'dan Adana'ya götürüldüğünün tespit edildiği öğrenildi.