  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Adıyaman'da kaçak kazı operasyonu

Besni ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

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Adıyamanda kaçak kazı operasyonu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Köseceli Beldesi Aşağısöğütlü köyündeki bir sit alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri, belirtilen adrese operasyon düzenledi.

Ekipler kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla alet ve ekipman ile suçüstü yakalanan Cumali Ö, Serkan Ç, Ali B, Hasan D. ve Resul G'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Köseceli Beldesi Jandarma Karakolu'na götürüldü.  

Etiketler: Adıyaman, Besni ilçesi, Kaçak kazı
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