  • 14 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.691
    EURO 3.923
  • BIST 89878.1
    ALTIN 152.776
Buradasınız : » » Adıyaman'da heyelan meydana geldi

Adıyaman'da heyelan meydana geldi

Çelikhan ilçesinde sabaha karşı etkili olan sağanak nedeniyle 20 köy ve bağlı mezrada heyelan meydana geldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adıyamanda heyelan meydana geldi

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde sabaha karşı etkili olan sağanak nedeniyle 20 köy ve bağlı mezrada heyelan meydana geldi.

Bölgede etkisini gösteren sağanak özellikle Çelikhan-Malatya karayolunda heyelana neden oldu. Güzergahtaki bazı köprülerde hasar meydana geldi, menfezlerde yer yer çökmeler yaşandı.

Vali Abdullah Erin başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yürüttü. Ekipler, sabahtan bu yana kapanan köy yollarını iş makineleriyle açmaya çalışıyor.

Çelikhan İlçe Özel İdaresi Müdürü Abdurrahman Öğüt, gazetecilere, sabaha karşı aşırı yağış nedeniyle oluşan heyelanın hasara yol açtığını söyledi.

Aksu, Recep, Yeşiltepe, Mutlu, Askerhan, Fatih, Gölbağ ve Düzağaç gibi köy yollarının büyük ölçüde hasar gördüğünü belirten Öğüt, "Menfezler tıkandı. Yollarda büyük bir sıkıntı var. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Etiketler: Adıyaman, heyelan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER