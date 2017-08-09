'Adıyaman'da her iki kişiden biri akrabasıyla evli'

Prof. Dr. Bağış, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde akraba evliliklerinin yaygın olduğunu ifade etti. Akraba evliliklerinde genetik hastalıkların sık görüldüğünü vurgulayan Bağış, şunları kaydetti:

"Bu rahatsızlıkların başında ??'Otozomal Resesif' hastalıklar geliyor. Özellikle bu ?çekinik ?hastal?ıkların? gerçekleşmemesi için anne ve babanın en azından birinin zararlı çekinik gene sahip olma?ma?sı lazım. ?Yani anneden veya babadan aktarılan genin birinin sağlam olması gerekir.? ?Doğacak çocukta hastalığın ortaya çıkması için ?hem anneden hem de babadan mutant (hasta geni) geni alınması lazım. ?Dolayısıyla akraba evlilikleri, aynı gen yapısına sahip olan ailede zararlı çekinik genlerin birbirleriyle karşılaşma olasılığını artırdığından dolayı çok tavsiye ettiğimiz bir evlililik tipi değildir.''

"Kuzen evlilikleri çok yaygın"

Genel olarak Türkiye'de doğan her yüz çocuktan ikisinde, herhangi bir nedene bağlı olarak doğuştan bir anormallik saptanırken akraba evliliği yapan çiftlerde bu olumsuz durumun yaklaşık iki kat arttığını gözlemlediklerini aktaran Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Özellikle birinci derece kuzen evliliği dediğimiz evlilikler, Türkiye'de çok yaygın yapılıyor. Kardeş torunları arasında yapılan evlilikler, ikinci derece kuzen evliliği olup bunlar da kalıtsal açıdan biraz daha az risk taşımaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde akraba evliliklerinin oranı 40,9 oranındadır. Adıyaman'da ise bu oran ise yüzde 41 civarındadır. Kentte iki kişiden birinin akraba evliliği yaptığını görüyoruz. Akraba evliliğinde başka bir boyutu ortaya koymaya çalışıyoruz."

Akraba evlilikleri neticesinde bazı hastalıklar ortaya çıktığını anlatan Bağış, bu hastalıkların fenilketon?üri?, Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF), Akdeniz anemisi, ?kistik fibrozsis, konjential adrenal hiperplazi, spinal müsküler atrofi ?(SMA) ?gibi hastalıkların olduğunu ifade etti.

"Ailelerin soy ağaçlarını çıkarıyoruz"

Kendi ailesinde akraba evliliği yapmak isteyen çiftlerin soyların da genetik hastalık söz konusu ise bu kişilerin evlenmeden önce mutlaka tıbbi genetik polikliniğine başvurmaları gerektiğini dile getiren Bağış, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çiftlere bu konuyla ilgili mutlaka genetik danışmanlık almalarını tavsiye ediyoruz. Hala, amca veya teyze çocukları evlenmek isteyebilir. Ama burada kendi ailelerinde herhangi bir genetik hastalığa maruz kalmış hasta bireyler varsa mutlaka evlenemeden önce illerinde bulunan tıbbi genetik polikliniğine başvurmaları gerekir. Biz orada ailelerin soy ağaçlarını çıkarıyoruz. Daha sonra da gerekli görüldüğü taktirde bu kişilere bazı genetik testlerin yaptırılmasını öngörüyoruz. Bu testlerin sonuçlarına göre çiftler yönlendiriliyor.''