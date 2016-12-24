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Adıyaman'da FETÖ/PDY operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Adıyamanda FETÖ/PDY operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen, aralarında infaz koruma memuru, zabıt katibi ve mesleklerinden ihraç edilen öğretmenlerin de bulunduğu zanlılardan 2'si tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

Etiketler: Adıyaman, FETÖ/PDY
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