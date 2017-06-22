Adıyaman'da "duman" operasyonu

Adıyaman kent merkezinde, kaçak sigara satışı yapan yerlere yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak sigara satışı yapan 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, bin 700 paket kaçak sigara, 18 ülkeye sokulması yasak elektronik sigara, 60 ülkeye sokulması yasak cep nargilesi, bin 500 dal ince puro, 7 bin dal tütün doldurulan satışa hazır makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 11 kişi, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.