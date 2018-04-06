  • 06 NISAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.05
    EURO 4.972
  • BIST 114737.54
    ALTIN 173.413
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Adıyaman'da bir tarladan Roma dönemine ait lahit çıktı

Adıyaman'da bir tarladan Roma dönemine ait lahit çıktı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir tarlada, Roma dönemine ait kireç taşından lahit bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adıyamanda bir tarladan Roma dönemine ait lahit çıktı

Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesi yakınlarındaki Aydın Şahin'e ait tarlada Roma dönemine ait lahit bulunduğunu tespit etti.

Arkeologlar tarafından toprak altından çıkarılan lahit, Adıyaman Müze Müdürlüğü bahçesine götürüldü.

Müze Müdür Vekili Mehmet Alkan, lahitin milattan sonra 2. ya da 3. yüzyıla ait olduğu belirtti.

Alkan, lahitin kireç taşından yapıldığını belirterek, "Ekiplerimizin yaptığı kazı sonrasında lahidi ortaya çıkardık. Lahit, 2,93 metre uzunluğunda, 1,10 metre yüksekliğinde, 1,15 metre genişliğindedir. Üzerinde boğa ve balık figürünün yanı sıra sağa ve sola doğru giden yaprak, yılan şeklinde bezemeler bulunmaktadır. Lahiti müdürlüğümüzde muhafaza edeceğiz" dedi. 

Kaynak: AA  

Etiketler: Adıyaman, Lahit, roma
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER