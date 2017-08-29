  • 29 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.441
    EURO 4.145
  • BIST 109758.77
    ALTIN 145.989
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Adıyaman'da 6 adrese eş zamanlı operasyon

Adıyaman'da 6 adrese eş zamanlı operasyon

Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adıyamanda 6 adrese eş zamanlı operasyon

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK tarafından ülke genelinde kamu düzenini bozmak, toplumsal infial uyandırarak halkı korku ve paniğe sevk etmek, güvenlik güçlerinin ve devlet yönetiminin güvenilirliğini ve imajını zedelemek amacıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı'nda halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş, eğlence ve miting alanlarına sızarak canlı bomba, araçlı saldırı ve fedai eylemlere tevessül edebilecekleri değerlendirilen şahısların yakalanması amacıyla Türkiye genelinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik Adıyaman kent merkezi ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldığı ifade edildi.

Operasyona Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı belirtilen açıklamada, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüphelinin adreslerinde bulunamadığı kaydedildi. AA

Etiketler: terör operasyon, PKK, Adıyaman
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER