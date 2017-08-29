Adıyaman'da 6 adrese eş zamanlı operasyon

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK tarafından ülke genelinde kamu düzenini bozmak, toplumsal infial uyandırarak halkı korku ve paniğe sevk etmek, güvenlik güçlerinin ve devlet yönetiminin güvenilirliğini ve imajını zedelemek amacıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı'nda halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş, eğlence ve miting alanlarına sızarak canlı bomba, araçlı saldırı ve fedai eylemlere tevessül edebilecekleri değerlendirilen şahısların yakalanması amacıyla Türkiye genelinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik Adıyaman kent merkezi ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldığı ifade edildi.

Operasyona Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı belirtilen açıklamada, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüphelinin adreslerinde bulunamadığı kaydedildi. AA