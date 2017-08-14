  • 14 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.526
    EURO 4.156
  • BIST 109537.36
    ALTIN 145.236
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Adıyaman'da 5 noktada terör uygulaması yapıldı

Adıyaman'da 5 noktada terör uygulaması yapıldı

Adıyaman'da polis, şehir merkezinde bölücü terör örgütü PKK'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla terör uygulaması yapıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Adıyamanda 5 noktada terör uygulaması yapıldı

Adıyaman'da polis, şehir merkezinde bölücü terör örgütü PKK'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla terör uygulaması yapıyor.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün, kent merkezinde saat 20.00’de başlattığı uygulamaya 60 personel katıldı.

Özel Harekat polisleri ve zırhlı araçların da yer aldığı uygulamada, il merkezinin belirli noktalarında, şüphe duyulan vatandaşların kimlik sorgulaması yapıldı ve çantalarıyla üzerleri arandı.

Ekipler, PKK'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle oluşabilecek olayların önüne geçebilmek amacıyla kafe, kıraathane ve çeşitli mekanlarda yaklaşık 150 şahsı sorguladı ve 48 araçta inceleme yaptı.

Uygulama, şehir merkezindeki 5 noktada devam ediyor.

Etiketler: Adıyaman, terör uygulaması
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER