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Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 6 tutuklama

9 ilde yürütülen Adıyaman merkezli FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 6 'sı tutuklandı.

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Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 6 tutuklama

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman merkez ile İzmir, Konya, Şırnak, Siirt, Bingöl, Diyarbakır, Kırklareli ve Malatya'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Bir kişinin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Adıyaman merkezli 9 ilde 5 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki askeri yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 12'si muvazzaf 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: operasyon, fetö, Adıyaman
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