Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Polis ekiplerince, Adıyaman, Mersin, Ankara, Birecik, Kayseri, Hatay, Sakarya, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 eski polis memuru gözaltına alındı.
5 zanlı, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA