Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 11 tutuklama

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Adıyaman, Ankara, Konya, Adana, Kahramanmaraş, Yozgat, Zonguldak'ta meslekten ihraç edilen polislere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adıyaman merkezli 7 ilde 13 Mart'ta düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilmişti.
Kaynak: AA