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Adıyaman merkezli 11 ilde ByLock operasyonu

Adıyaman'da ByLock kullandıkları iddiasıyla örgütün askeri öğrenci sorumluları, eski askeri öğrenciler ve emniyet mensuplarının aralarında olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

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Adıyaman merkezli 11 ilde ByLock operasyonu

Adıyaman merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda ByLock kullandıkları iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman, Osmaniye, Bingöl, Adana, Malatya, Erzurum, Gaziantep, Antalya, Şırnak, Şanlıurfa ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgütün askeri öğrenci sorumluları, eski askeri öğrenciler ve emniyet mensuplarının aralarında olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

ByLock kullandıkları öne sürülen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Etiketler: Adıyaman, bylock, fetö/pdy operasyonları
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