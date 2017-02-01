Adıyaman-Malatya yolu trafiğe kapandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Adıyaman-Malatya karayolu trafiğe kapandı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle Çelikhan ilçesinde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Adıyaman-Malatya karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Malatya'ya gitmek üzere yola çıkan araçlar mahsur kalınca jandarma ve karayolları ekiplerinden yardım istendi.

Çelikhan Belediyesine ait iş makinesi, karayolları yol açma araçları ve jandarma komutanlığı ile kaymakamlığa ait araçlar, yolda mahsur kalan sürücüleri kurtarmak için seferber oldu.

Karayolunun çeşitli bölgelerinde kara saplanan 6 araç, iş makineleri yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Araçlar, belediyenin yol açma ekiplerinin kontrolünde Çelikhan'a geri götürüldü.

Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları sürüyor.